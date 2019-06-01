Bayram tatilinin ilk gününde 29 trafik kazası yaşandı

Bayram tatilinin ilk günü çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Dün saat 18.00'den bu yana yaşanan 29 trafik kazasında 12 kişi yaşamını yitirdi, 83 kişi yaralandı.

Bugün başlayan ve dokuz gün sürecek olan bayram tatiliyle birlikte ülke genelinde trafik yoğunluğu oluşurken dün akşam saatlerinden bu yana birçok trafik kazası meydana geldi. Şu ana kadar 29 trafik kazası yaşanırken, bu kazalarda 12 kişi yaşamını yitirdi, 83 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş, Kayseri'nin Tomarza ilçeleri ile Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman ve Düzce'de yaşanan kazalarda 12 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Kayseri ve Karabük'te meydana gelen kazalarda ise 75 kişi yaralandı.