Bayram tatili başladı: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15'e düştü

Bugün başlayan 9 günlük Ramazan bayramı tatili nedeniyle yola çıkan vatandaşlar, özellikle İstanbul-Ankara yönünde yoğunluğa neden oluyor. Öte yandan şehir içi trafik yoğunluğunun yüzde 15'e düştüğü görüldü.

Bugün başlayan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek için yola çıkanlar, Türkiye’nin dört bir yanında özellikle büyük şehirlerde trafik yoğunluğuna neden oldu. İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde araç kuyrukları oluştu. Otoyolda yoğunluğun bugün de devam etmesi bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da şehir içi trafik yoğunluğunun yüzde 15'e düştüğü görüldü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu ve yol durumu şu adresten takip edilebilir.

Bolu'da Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar D-100 Karayolu'nun Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Karadeniz illerine gidişi sağlayan D-100 Karayolu'nun Gerede-Karadeniz bağlantı yolu mevkiinde gece saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kuyruklar 10 kilometreye kadar ulaştı.