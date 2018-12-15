Baykal, partisinin genel merkezine 'cesaret' çağrısında bulundu

CHP'nin önceki genel başkanı ve halen Antalya milletvekili olan Deniz Baykal, partisinin genel merkezine 'adayları belirlerken daha cesur davranması' çağrısında bulundu.

CHP’nin önceki genel başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin yerel seçimde aday belirleme sürecine ilişkin düşüncelerini açıkladı. Baykal, “Genel merkezimizin cesurca aday belirlemesi gerekiyor. Daha önce şöyle konuşmuş, daha önce şuraya imza vermiş diye bakmadan, nerede kiminle kazanılacaksa onu aday göstermeli. Bu, ezber bozar. Parti içinde kireçlenmeleri önler. Parti içinde iç barışı güçlendirir” dedi. Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Baykal’ın yılbaşında taburcu olabileceği değerlendiriliyor. 'GENEL MERKEZ CESUR OLSUN' Baykal’ın dile getirdiği düşünceler şöyle: Partimizin içinde çok yönlü tartışmaların, zaman zaman saflaşmaların yaşandığı bir dönem geçirdik. 31 Mart’taki yerel seçimler bu yıpratıcı sürecin zararlarını ortadan kaldırmak için ciddi bir fırsat. Genel merkezimizin cesurca aday belirlemesi gerekiyor. Daha önce şöyle konuşmuş, daha önce şuraya imza vermiş diye bakmadan, nerede kiminle kazanılacaksa onu aday göstermeli. Bu, ezber bozar. Parti içinde kireçlenmeleri önler. Parti içinde iç barışı güçlendirir.

CHP gibi bir partide genel merkezin kendi tabanından uzaklaşması büyük sakıncalar doğurur. Bundan kaçamazsınız, er ya da geç yüz yüze gelirsiniz. Genel merkez özgüveni yüksek bir biçimde tabanla buluşabilmeli. Bunun tersini yaparak alınacak bir yol yoktur.