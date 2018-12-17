Baykal hakkında hazırlanan fezlekenin içeriği belli oldu

Sağlık sorunlarıyla uğraştığı için Meclis'te henüz milletvekili yemini edemeyen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a yeni yasama döneminde gönderilen dokunulmazlık fezlekesinin içeriği netleşti.

CHP'li Meclis Başkan Vekili Levent Gök, Deniz Baykal hakkında hazırlanan fezlekenin milletvekilliğinden dolayı değil, Halk TV'de yayınlanan bir programda telif hakları nedeniyle yaşanan bir tartışmadan dolayı olduğu bilgisini verdi.

T24'ün haberine göre Baykal, yönetim kurulu üyesi olduğu Halk TV'de yayımlanan bir programda telif haklarının ödenmemesi nedeniyle çıkan anlaşmazlıkta, hakkında fezleke düzenlenen isim oldu.

Fezlekeye ilişkin olarak CHP'li Meclis Başkan Vekili Levent Gök, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Halk TV'de yayınlanan bir programda telif hakları nedeniyle yaşanılan bir tartışmadan dolayı Sayın Baykal'ın Yönetim Kurulu üyesi olmasından dolayı, üç yıl önceki bir fezlekedir."

Yeni yasama döneminde TBMM'ye 43 fezleke geldi. 26’ncı dönemden devreden 252 fezleke ile sayı 295’e yükselti.