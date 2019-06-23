Bayık: İmamoğlu kazanırsa yeni bir siyasal süreç başlar

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, 23 Haziran seçimlerine ilişkin, 'Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçimlerini yeniden kazanırsa Türkiye’de gerçekten yeni bir siyasal süreç başlar. AKP’nin 17 yıllık iktidarı son bulur' dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, 23 Haziran seçimlerine ilişkin Hollandalı gazeteci Frederike Geerdink’e açıklamalarda bulundu.

Yeni Özgür Politika adlı gazetede yer verilen röportaj, “İmamoğlu kazanırsa yeni bir siyasal süreç başlar” başlığıyla yayımlandı.

'AKP İKTİDARI SON BULUR'

"Sayın İmamoğlu’nun İstanbul seçimlerini kazanması Türkiye’de siyasi açıdan çok büyük değişiklikler getirir. İstanbul’u tek başına bir şehir olarak düşünmemek lazım. Eğer bu yenilenen seçimde İmamoğlu bir daha kazanırsa bu Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Antalya ve Hatay gibi çok büyük şehirlerle düşünüldüğünde Türkiye’nin siyasi tercihinin köklü değiştiğini ortaya koyar" diyen Bayık, "Çünkü Türkiye’nin siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik yaşamanın belirleyici alanları burasıdır. Türkiye’de buraları kaybetmiş bir iktidar yönetim kabiliyetini kaybetmiş, yönetim meşruiyetini kaybetmiş olur. Bu açıdan İstanbul seçimlerini kaybettiğinde AKP iktidarı gerçekten de düşmüş olacaktır. Aslında 31 Mart seçimlerinde düşmüştü. 7 Haziran seçimlerinde de düşmüştü. Bu alanları kaybedenler, bu alanlarda ikinciye düşenler, muhalefete düşmüş olurlar. Bu açıdan İmamoğlu, İstanbul seçimlerini yeniden kazanırsa Türkiye’de gerçekten yeni bir siyasal süreç başlar. AKP’nin 17 yıllık iktidarı son bulur. Bu kesin böyledir" ifadesini kullandı.

'KAZANIRSA BEN İKTİDARDAYIM DİYECEKTİR'

Bayık, "İstanbul seçimlerini kaybetmezse, hileyle, şuyla buyla İstanbul seçimlerini alırsa, bunu dünyaya kabul ettirirse o zaman, ben iktidardayım diyecektir. O zaman Ankara’yı, İzmir’i veya diğer şehirleri kaybetmesi köklü bir siyasal değişiklik ortaya çıkarmış olmayacaktır. Bu şehirler eğer İstanbul’la birlikte alınırsa köklü değişikler ortaya çıkar. İstanbul çok önemlidir. Kuşkusuz sadece İstanbul’u almak o iktidarı güçlü hale getirmez ama AKP iktidarı gibi 17 yıldır iktidarda olan, devlet imkânlarını elinde bulunduran bir parti İstanbul’u da aldığını söylerse kendini bir dönem daha ayakta tutabilir. İstanbul seçimlerinin böyle bir önemi var" diye konuştu.

ÖCALAN AÇIKLAMASI: SİYASAL DURUMU DEĞİŞTİRMİŞ DEĞİLDİR

"Türkiye’de AKP iktidarı demokratikleşme önünde engeldir" diyen Bayık, Öcalan'la yapılan görüşmeye ilişkin ise, "Bu AKP-MHP ittifakı yenilgiye uğratılmadan Türkiye’de demokratikleşmenin önünün açılması mümkün değildir. Siyasal gelişmeler bunu gösteriyor. Bu açıdan Önder Apo’yla görüştürülme siyasal durumu değiştirmiş değildir. Zaten bunun için zihniyet değişiminden dolayı değil, direnişçilerin zorlamasından dolayı böyle bir görüştürme durumunda kaldı diyoruz. Önder Apo’yla görüştürmenin bir nedeni de Suriye’deki krizin ortaya çıkardığı çıkmaz olabilir. Yani bir demokratikleşmeden dolayı görüştürme değil de bir zorunluluktan dolayı görüşmenin olduğunu görmek gerekiyor" ifadesini kullandı.

Bayık, şöyle konuştu: