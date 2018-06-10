Silivri'de konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 'Sayın Erdoğan Bay Muharrem deyip durma, millet de sana bay bay Recep deyiverir' dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul mitinglerine devam ediyor. Gündüz saatlerinde Bağcılar'da düzenlenen mitingde konuşan İnce, akşam da Silivri'deydi. İnce konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendine yönelik "Bay Muharrem" hitabından hareketle "Sayın Erdoğan Bay Muharrem deyip durma, millet de sana bay bay Recep deyiverir" dedi.

'SENİNLE TARTIŞMAK İSTİYORUM'

Kampanyanın 81. mitingini yaptıklarını vurgulayan İnce, atıl kaynakların işlevsel hale getirileceğini, hukukun tesis edileceğini belirterek uzay madenciliği, kuantum, Endüstri 4.0 gibi konuları vurguladıklarını söyledi. Gençlere iş, emekliye asgari ücret tutarında ikramiye, öğretmene polise ek gösterge, asgari ücret, öğrencilere burs vaadlerini yineleyen İnce, Erdoğan'a çağrı yaptı: "Siyasetin içinde mizah vardır, mizahın içinde de zeka vardır. Ben seninle ekonomiyi, dış politikayı, tarımı tartışmak istiyorum. Benim olmadığım meydanlarda bana laf söylüyorsun. Beğendiğin bir TV kanalında çık karşıma tartışalım" dedi.

'NOBEL EKONOMİ ÖDÜLÜNÜ ALAN İLK KİŞİ FİZİKÇİ'

Erdoğan'ın kıraathane vaadine ilişkin olarak "Her mahalleye bir kıraathane açacakmış, çaylar, kekler beleşmiş. Yani diyor ki ben size iş bulamam, ancak bir kekle bir çay veririm. Gündüz çay içtin kek yedin, akşam evde ne yiyeceksin?" diyen İnce, kendisinin ekonomiden anlamadığı yönündeki eleştirileri de "Dünyada nobel ekonomi ödülünü alan ilk kişi bir fizikçidir. Matematik bilen insan ekonomi yapabilir" sözleriyle yanıtladı.

'ZEBRA, TİLKİ, TAVŞAN, ASLAN, KAPLAN, GEYİK AYNI TARAFA DOĞRU KOŞUYORSA...'

Mitinglerinde nasıl oluyor da har partiden insanın, Kürt, Türk, Alevi, Sünni'nin bir arada olmasına şaşırıldığını belirten İnce "Bu nasıl oluyor diyorlar. Bir Afrika atasözü diyor ki: Eğer zebra, tilki, tavşan, aslan, kaplan, geyik hepsi aynı tarafa doğru kaçıyorsa o ormanda yangın çıkmıştır" dedi.