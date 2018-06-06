Batuhan Yaşar: Bir tümen askerle Irak’ın kuzeyindeyiz, Hakurk'a ulaşıldı

AKP'nin 24 Haziran seçimleri öncesi Kandil'e operasyon an meselesi açıklamaları devam ederken, Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, 'Bir tümen askerle Irak’ın kuzeyindeyiz...' iddiasında bulundu.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, Kandil operasyonunun uzun süre önce başladığını yazdı.

"Bir tümen askerle kara harekâtını gerçekleştiriyoruz... Hakurk’a kadar ulaşıldı" iddiasında bulunan Yaşar, "Tam 25 yıl sonra Özal’ın hayali gerçekleştirildi. Irak’ın kuzeyinde 'Geçici üs bölgeleri' kuruldu. Sayılarını ve lokasyonlarını yazamıyoruz. 'İleri karakollar' da denebilir. Irak’ın kuzeyinde Hakurk’a kadar 4 bin kilometrekarelik bir alan kontrol altına alındı. Afrin kadar bir bölge de diyebiliriz" ifadesini kullandı.