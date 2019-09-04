Batman’da kayyum borcu yüzünden sular kesildi

Batman’da hem dün hem de bugün kent genelinde sular kesildi. Batman belediyesi, suların kayyum döneminden kalan elektrik borçlarının ardından DEDAŞ’ın belediyenin su kuyularındaki içme suyunu şehre aktaran pompalardaki elektriği kesmesi nedeniyle kesildiğini belirtti.

Batman’da hem dün hem de bugün kent genelinde sular kesildi. Kesintinin kayyum döneminden kalan elektrik borcundan kaynaklandığı belirtildi.

Cumhuriyet’ten Mehmet Kızmaz’ın haberine göre belediye ilk kesinti sonrası jeneratörlerin devreye sokulmasıyla sorunun giderildiğini ancak dün çözülen su probleminin bugün sabah saatlerinde tekrar yaşandığını açıkladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Nevzat Nemcik, “Belediyenin jeneratörleri de bir noktadan sonra ısınarak yetersiz kalıyor. Yani jeneratörlerle şehre su vermek gibi bir güç kaynağı oluşturulamaz” dedi.

‘KAYYUM ÜÇ AYDA BÜTÇENİN YÜZDE 65'İNİ KULLANMIŞ'

Nemcik, belediyeyi 8 Nisan’da devraldıklarını, 15 Nisan’da gelen ve kayyum dönemindeki elektrik borcunun 8 milyon 473 Bin TL olduğunu belirtti.

DEDAŞ yetkililerinin borcun ödenmesi için daha önce belediyenin müdürlüklerine söylediğini dün de tebliğin yapılması ardından hemen kesintiye gidildiğini ifade eden Nemcik, bütçenin yüzde 65’inin 31 Mart yerel seçimler öncesi yılın ilk üç ayında kayyum tarafından kullanıldığı bilgisini verdi.

