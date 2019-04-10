Batıkent'teki köpek katliamının ardından: Düzenlemeye kimler, neden karşı çıkıyor?

Ankara Batıkent'te 13 köpeğin zehirlenerek öldürülmesi büyük tepki çekerken, yaşanan bu olay, aylardır Meclis'te bekletilen hayvan hakları düzenlemesini akıllara getirdi. Hayvan cinayetlerinin ardı arkası kesilmezken, AKP düzenlemeyi maliyet ve hapis cezası nedeniyle askıya almıştı...

Ankara Batıkent'te 13 köpek zehirlenerek öldürülürken, olay büyük tepki çekti.

Olayın sorumlularının ortaya çıkarılması için çalışma başlatılırken, akıllara yine aylardır Meclis'te bekletilen hayvan hakları düzenlemesi geldi...

soL düzenlemenin Meclis'ten geçmemesinin nedenlerini daha önce gündeme getirmiş, Adalet Bakanlığı'nın düzenlemeye karşı ciddi bir direnç gösterdiğine dikkat çekmişti.

Üstelik bu direncin bir nedeni cezaevlerinin doluluğu olurken, bir diğer nedeni de hayvana tecavüzün "geleneksel niteliği olduğu" iddiasıydı.

Bu iki gerekçenin yanında AKP direncinin bir diğer nedeni de düzenlemenin "büyük bir maliyet" getireceği oldu.

Batıkent'te yaşanan katliamın ardından düzenleme konusunda yeni bir adım atılıp atılmayacağı bilinmezken, bugün Batıkent'te bir protesto yürüyüşü yapılacak.