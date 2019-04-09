Batıkent'te çok sayıda köpeği zehirlediler

Ankara'nın Batıkent semtinde çok sayıda sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü.

Ankara'nın Batıkent semtinde sokak köpekleri zehirlendi, çok sayıda hayvanın öldüğü görüldü.

Sokaktaki Patili Canları Yaşatma Derneği (PADER) üyelerinin ortaya çıkardığı olayda, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün bölgeye gittiği belirtildi.

Köpeklerin cansız bedenlerini kaldırmak isteyen ekipler, olaya önce Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerinin dahil olması gerektiği hatırlatılarak durduruldu.

Köpeklerin nasıl zehirlendiği henüz bilinmezken, veteriner hekim gözetimine alınan bazı köpeklerin kurtarıldığı bildirildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konu hakkında sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Yavaş: "Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.