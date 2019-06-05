Batık kredilerde yüzde 62,1 artış

Türkiye'de batık kredi tutarı, Mart ayından bu yana yüzde 62,1 artış gösterdi. Manisa, yüzde 99,1 ile bankaların takipteki alacak tutarının en çok arttığı il oldu. Manisa'yı yüzde 94,3 artışla Siirt izledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na göre, Mart sonundan bu yana batık kredi tutarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62,1 artışla 106,3 milyar liraya ulaştı. En yüksek artışın yaşandığı il yüzde 3,02’den yüzde 5,45’e çıkarak yüzde 99,1 (1,4 milyar lira) ile Manisa oldu .

Manisa’yı yüzde 94,3 artışla Siirt (117,3 milyon TL) ve yüzde 92,2 artışla Kilis (68,6 milyon TL) izledi. Batık kredi oranı Siirt’te yüzde 1.,84’ten yüzde 2,53’e, Kilis’te yüzde 3,34’ten yüzde 6,1’e yükseldi. Batığın en az arttığı il yüzde 7,5 ile Bartın (102 milyon TL) oldu.