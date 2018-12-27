Batık kredilerde rekor: 8 yılın zirvesinde

Bankaların kanuni takipte izlediği batık kredi tutarı 1 Ocak 2018'den bu yana yüzde 44 artarak 92,2 milyar TL’ye ulaştı.

Krizle birlikte bankaların batık kredi oranı son 8 yılın zirvesine yükseldi.

Bankaların kanuni takipte izlediği batık kredi tutarı yılbaşından bu yana yüzde 44 artarak 92,2 milyar TL'ye ulaştı.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, yüksek faiz nedeniyle varlık yönetim şirketlerinden istedikleri iskontoyu alamayan bankaların batık kredileri satmaya razı olmadıkları belirtiliyor.

8 YILIN REKORU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) günlük bankacılık sektörü raporuna göre, takipteki alacaklar 14 Aralık itibarıyla 92 milyar 262 milyon liraya ulaştı. Böylece batık kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 3.72 ile Aralık 2010 sonrası en yüksek seviyeye yükseldi. Yılbaşında ise takipteki alacaklar oran olarak yüzde 2.95, miktar olarak 63 milyar 990 milyon TL seviyesindeydi. 11.5 ayda batık kredi miktarı 28 milyar 272 milyon TL arttı. Oysa geçen yılın tamamında batık kredi hacmi yüzde 9.9 (5.7 milyar TL) artış göstermişti. Takipteki kredi oranı, ekonominin yüzde 4,7 küçüldüğü 2009 krizi sırasında yüzde 5.59'u görmüştü. Takipteki krediler ile yakın gözetim altındaki ikinci grup krediler toplamının toplam krediler içindeki oranının ise yüzde 15 olduğu belirtiliyor.

5 MİLYAR TL SATABİLDİLER

Takibe düşen kredi tutarındaki hızlı artışa rağmen, bankaların 2 yıl tahsil edemediği için sattığı “batık kredilerde" bu yıl daralma yaşandı. Yıl boyunca varlık yönetim şirketlerine sattıkları sorunlu kredi tutarı 5 milyar TL ile sınırlı kaldı. Bankalar 2016'da 6.4 milyar TL, 2017'de yaklaşık 9 milyar TL tutarında alacak satışı yapmıştı. Bankalar tarafında varlık yönetim şirketlerine devredilen batıklardan oluşan 3.5 milyona yakın dosya olduğu belirtiliyor.

TİCARİ KREDİLERDE BATIK % 34.7 ARTTI

Ticari kredilerde yılbaşından bu yana batık tutarı yüzde 34.7 artarak 22.3 milyar lirayı aştı.

KOBİ kredilerinde takibe alınan tutar ise 11 ayda yüzde 31.7 artarak 37.4 milyar lirayı buldu.