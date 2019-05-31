Başsavcılık'tan Serkan Gölge'nin tahliyesiyle ilgili açıklama

ABD Başkanı Trump’ın Erdoğan’la telefon görüşmesinin ardından serbest bırakılan ‘FETÖ’ tutuklusu eski NASA çalışanı Serkan Gölge’nin tahliyesine ilişkin Başsavcılık'tan açıklama yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesinden saatler sonra tahliyesi duyurulan “FETÖ” tutuklusu ABD vatandaşı Serkan Gölge’nin serbest bırakılmasıyla ilgili Başsavcılık tarafından açıklama yapıldı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “FETÖ/PDY” davasında “terör örgütüne yardım” suçundan hapis cezasına çarptırılan Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge'nin tahliyesine ilişkin basında yer alan haber ve yorumlar üzerine açıklama gereği görüldüğü belirtildi.

Başsavcılık hükümlünün, denetimli serbestlik kapsamında ilgili kanun uyarınca tahliye edildiğini savunarak “aksi haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı kamuoyuna saygıyla arz olunur” ifadesini kullandı.

Eski NASA çalışanı Gölge hakkında, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 19 Eylül 2018 tarihli kararıyla "Silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 4 yıl 12 ay hapis cezası verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cezanın Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 20 Mart 2019 tarihli kararıyla onanarak kesinleştiği, 23 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alınan ve 5 Ağustos 2016 tarihinden itibaren tutuklu bulunan hükümlü Serkan Gölge'nin İskenderun İnfaz Hakimliğinin 29 Mayıs 2019 tarihli kararıyla 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun 105/A maddesi ile geçici 6. maddesi uyarınca koşullu salıverme tarihine 1 yıl kalması nedeniyle bakiye cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına karar verildiği, karar üzerine 29 Mayıs 2019 tarihinde hükümlünün tahliye edildiği ve hükümlü Serkan Gölge'nin denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle tahliyesinin 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanundaki düzenleme uyarınca yapıldığı, aksi haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı kamuoyuna saygıyla arz olunur."