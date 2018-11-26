Başsavcılıktan Kaşıkçı cinayeti açıklaması: Yalova'daki villada ne aranıyor?

Suudi gazeteci Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Yalova'da bir Arap patronun villasında yapılan aramaya ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yayımlandı.

Yalova'nın Samanlı köyünde, bir Arap patrona ait olduğu belirtilen villada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama yapılmaya başlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden birinin olaydan bir gün önce Yalova'da ikamet eden Suudi Arabistan vatandaşıyla iletişim kurduğunun tespit edildiğini, bu görüşmenin Kaşıkçı'nın cesedinin ayrıldıktan sonra yok edilmesine ve saklanmasına yönelik olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Yalova Valisi Muammer Erol, villadaki aramaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samanlı köyünde bir Arap iş adamına ait olduğu öğrenilen villada arama yapılmaktadır. Aramanın mahiyeti ve sonuçları hakkında gereken açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacaktır" demişti.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Yalova'da yapılan arama çalışmalarına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden Mansour Othman M. Abahussaın'in olaydan bir gün önce Yalova'da ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşı (Ghozan Kod) Mohammed Ahmet A. Alfaozan isimli şahısla iletişim kurduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu görüşmenin öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine/ saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan basın açıklaması şöyle:

"Şüpheli ya da şüphelilerce daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak ve cesedi parçalara ayrılmak suretiyle öldürülmüştür. Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm boyutlarıyla yürütülen soruşturma sürecinde, 1 Ekim 2018 ve 2 Ekim 2018 tarihlerinde bir plan dahilinde ülkemize gelerek Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden Mansour Othman M. Abahussaın'in olaydan bir gün önce 1 Ekim 2018 tarihinde, Samanlı Köyü, Merkez /Yalova adresinde ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşı (Ghozan Kod) Mohammed Ahmet A. Alfaozan isimli şahısla iletişim kurduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu görüşmenin öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine/ saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir. Bu sebeple İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 18/5664 sayılı kararına istinaden 26 Kasım 2018 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımız nezaretinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama işlemleri yapılmaktadır. Gelişmeler konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."