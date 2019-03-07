Başsavcılıktan Berna Laçin’in beraat kararına itiraz

İdam tartışmalarına ilişkin attığı tweet nedeniyle AKP'lilerin hedef göstermesi sonrası hakkında başlatılan soruşturmadan beraat eden Berna Laçin'in beraat kararına Başsavcılık tarafından itiraz edildi.

Çocuklara yönelik cinsel istismara ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle yargılandığı davadan beraat eden Berna Laçin'in beraat kararına itiraz etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan yargılandığı davada beraat eden Berna Laçin'e ilişkin kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyarak beraat kararının kaldırılmasını, oyuncunun isnat edilen suçtan cezalandırılmasını istedi.

Geçen ay gerçekleştirilen duruşma Laçin hakkında verilen beraat kararının Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği hatırlatılan açıklamada, "Sanığın kamuoyuna yansıyan idam tartışmalarına hiçbir katkısı olmayan, nesnel bir veriye dayanmayan ve dosyada mevcut verilere göre büyük tepki alan ifadelerinin de halkın dini değerlerini aşağılayıcı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelik taşıdığı, bu suretle de atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli delil bulunmasına rağmen verilen beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu' kanaatine varılarak yasal süresi içinde istinaf yoluna başvurulup kararın kaldırılması talebinde bulunulduğu, hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur" denildi.

Oyuncu Berna Laçin, geçtiğimiz yılın kasım ayında "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez" şeklinde bir paylaşım yapmış, bu paylaşım sonrası AKP'ye yakın gazeteler tarafından hedef gösterilmişti.