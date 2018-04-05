Oyuncu Çağla Akalın, AKP yanlısı olduğu için iş bulamadığını iddia etti, 'Aç da kalsam sokaklarda da yatsam asla doğru bildiğimden şaşmayacağım, daha çok hırs yapıp başkanlık seçimleri için daha da çok AKP sempatizanlığı yapacağım' dedi.

AKP'li olmayan sanatçı ve oyunculara yönelik baskılar artarken, oyuncu Füsun Demirel, üç yıldır kendisine iş verilmediğini belirterek isyan etmişti. Demirel'in bu açıklamasının ardından konuşan ve kendisini 'AK Trans' olarak tanıtan oyuncu Çağla Akalın, "Senaryosu gönderilmiş provası alınmış günü kesinleşmiş 4 tane işim iptal edildi. Biri yada birileri son anda işime taş koyuyor, sebebi AKP yanlısı olduğum" iddiasında bulundu, "Aç da kalsam sokaklarda da yatsam asla doğru bildiğimden şaşmayacağım, daha çok hırs yapıp başkanlık seçimleri için daha da çok AKP sempatizanlığı yapacağım. Bu olaydan çıkardığım sonuç, kimseye yalakalık yapmadan yaşamanın bedelini bu şekilde ödemek olduğunu öğrenmek oldu. Füsun Demirel, Allah yardımcın olsun ablacım..." ifadelerini kullandı. Daha önceki açıklamalarında AKP'ye oy verdiğini belirten Akalın, "Köpek" adlı sinema filmde rol almış ve Türkiye'nin ilk trans başrol oyuncusu olmuştu.