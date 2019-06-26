Başkanlık anketi: Bugün referandum yapılsa...

Metropoll Araştırma Şirketi'nin anketine göre, bugün başkanlık referandum yapılsa yurttaşların yüzde 58'i başkanlık sistemine 'hayır' diyecek.

Metropoll Araştırma Şirketi'nin 14-15 Haziran tarihlerinde İstanbul'da 1613 kişi ile yaptığı ankete göre, bugün başkanlık sistemi referandumu yapılsa yurttaşların yüzde 58'i başkanlık sistemine "hayır" diyecek.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün köşe yazısında yer verdiği ankete verilen yanıt şöyle:

"Aynı referandum bugün yapılsa başkanlık sistemini mi yoksa parlamenter sistemi mi tercih edersiniz?

Parlamenter sistemi: Yüzde 58.6

Başkanlık sistemini: Yüzde 39.4

Fikrim yok/cevap yok: Yüzde"