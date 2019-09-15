Başkan olarak gönderildi, kayyum olarak geri döndü

Erzurum'da görevden alınıp yerine kayyum atanan Hınıs Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, ikinci kayyumun yerine kayyum olarak atandı.

Yurt dışına gönderdiği 5 çiftçinin PKK ile irtibatı olduğu iddiasıyla görevden alınıp yerine kayyum atanan Hınıs Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, ikinci kayyumun yerine kayyum olarak atandı.

T24'te yer alan habere göre, Erzurum’un Hınıs ilçesi Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, oda tarafından bir proje kapsamında yurt dışına gönderilen ve geri dönmeyen 5 çiftçinin PKK ile irtibatlı olduğu iddiasıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından görevinden alınmıştı. Görevden el çektirilen ve hakkında soruşturma başlatılan Demir’in yerine ise kayyum olarak Karayazı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Latif Maskan ile Karaçoban Ziraat Odası Başkanı Sabrullah Gündüz’ün atanmasına karar verildi. Abdulsamet Demir, hakkında verilen takipsizlik kararının ardından görevden alınan ikinci kayyum Sabrullah Gündüz’ün yerine kayyum olarak atandı.

Öte yandan Demir’in "kayyum"la yeniden başkanlık koltuğuna oturması ve odanın seçime gitmemesi ilçede tartışma konusu oldu. Konuyu Meclis'e taşıyan CHP'li Mahmut Tanal, "Demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan seçimler, by-pass edilmek istenmektedir" dedi. Tanal, “Hınıs Ziraat Odası Başkanlığı’na sırayla yönetmesi için Mehmet Latif Maskan ve Sadullah Gündüz kayyum olarak atanmışken; hakkındaki suç isnadı nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Abdulsamet Demir, hakkında verilen yargı kararından sonra hangi hukuki gerekçe ile görevden uzaklaştırıldığı meslek örgütüne kendisinin yerine kayyum olarak atanmıştır?” diye sordu.