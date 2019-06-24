'Başka ailelerden 30-40 liraya çocuk kiralayan dilenciler var'

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Antalya'da 'dilencilerin' başka ailelerden 30-40 liraya çocuk kiraladığını yazdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zabıtaların "dilencilere" yönelik operasyonlarını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, 30-40 liraya çocuk kiralandığını öne sürdü.

"Başka ailelerden çocuk kiralayan dilenciler var. Yanlış okumadınız, çocuk kiralıyorlar!" diyen Tezel, "Manavgat'ta dilencilerin her ay kucaklarında 1 yaşından küçük farklı çocuklarla dolaştıklarını anlatan zabıta görevlileri, 'Biz ilk başlarda ne olduğunu tam anlayamadık. Bir süre sonra çocuklar değişmeye başladığında fark ettik. Bunlar birbirlerinin çocuklarını o gün gidecekleri bölgeye göre 30 liraya, 40 liraya kiralıyormuş' dedi" aktarımında bulundu.