Başından vurulan asker yaşamını yitirdi

Giresun Şebinkarahisar'da evine 100 metre mesafede başından vurulmuş halde bulunan Uzman Çavuş Ufuk Kaşıkçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde silahla başından vurulmuş halde bulunan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, Şebinkarahisar’da görevli uzman çavuş Ufuk Kaşıkçı (24), evinden yaklaşık 100 metre mesafede silahla kafasından vurulmuş halde yaralı bulundu. Ağır yaralı olarak Giresun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaşıkçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaşıkçı’nın göreve gitmek için evden çıktığı ve Isparta nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.