Basın Kartı Komisyonu meclis gündemine taşındı

CHP Genel Bakan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a bir soru önergesi vererek Basın Kartı Komisyonu'nu Meclis gündemine taşıdı. İlgezdi, Basın Kartı Komisyonu üyelerinin tamamının yandaş medya kuruluşlarından seçildiğini hatırlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a bir soru önergesi vererek yandaş Basın Kartı Komisyonunu Meclis gündemine taşıdı.

İlgezdi, yılda en az 3 kere toplanması gerekirken 13 ay sonra gizlice toplanan Basın Kartı Komisyonu üyelerinin tamamının yandaş medya kuruluşlarından seçildiğini hatırlattı.

İlgezdi soru önergesinin gerekçesinde şartları taşıyan basın çalışanlarına Basın Kartı ve Sürekli Sarı Basın Kartı vermek ile yetkili Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM) kapatılarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına (CİB) devredildiğini söyleyerek, “BYEGM döneminde Basın Kartı Komisyonu yılda en az 3 kez toplanırken bu değişiklikten sonra 13 ay toplanamamıştır. Basın Kartı komisyonu 13 ay sonraki ilk toplantısını da tarihinde ilk defa gizlice yapmıştır” dedi.

'ÜYELERİN TAMAMI HÜKÜMETE YAKIN İSİMLER'

“Toplanan komisyonun üyeleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Zahid Sobacı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Danışmanı Mücahit Eker, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Star Gazetesi yazarı Halime Kökce, Sabah Gazetesi eski Ankara Haber Müdürü ve Yazı İşleri Müdürü, TRT Haber Koordinatörü Yahya Bostan, Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editör Yardımcısı Hasan Arslan, Daliy Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Zahid Altay, Doğuş Yayın Grubu Ankara Temsilcisi Murat Baran Şevişoğlu, Altındağ AKP Belediye Meclisi üyesi, AKP milletvekili aday adayı Anadolu Yayıncıları Derneği Başkanı Sinan Burhan’dır” diyen İlgezdi, komisyon üyelerinin tamamının hükümete yakın isimlerden oluştuğunu kaydetti.

İlgezdi basın çalışanlarının sivil toplum kuruluşlarının ve sendikalarının da komisyona dahil edilmediğini ortaya koyarak, “Komisyonda Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), gazeteciler cemiyetleri, Çağdaş Gazeteciler Derneği’ne (ÇGD) de yer verilmemiştir” dedi.

Bir çok iddianın dile getirildiğini aktaran Gamze Akkuş İlgezdi, “Komisyonun yaptıkları çok tartışılmaktadır. Kurum içinden gelen bilgilere göre yandaş olmayan gazetelerde çalışan gazetecilere basın kartı vermemek için çalışmalar ve listeler yapılmaktadır. Komisyonda TRT'yi temsil eden kişinin sürekli basın kartı yokken sürekli basın kartı alacaklara karar vermesi de soru işaretlerine neden olmuştur. Sürekli basın kartı için 18 yıl basın kartı taşıma zorunluluğu yeterliyken 45 TRT çalışanına sürekli basın kartları oy birliği yerine oy çokluğu ile verilmiştir” diye konuştu.

İlgezdi soru önergesinde şu soruları yöneltti:

“- Komisyonda neden TGC, gazeteciler cemiyetleri ve ÇGD temsilcileri yer almamıştır?

- Sabah, Star ve Doğuş gruplarından gazetecilere yer verilen komisyonda neden Demirören, Ciner medya grupları ile, Cumhuriyet, Sözcü, Birgün, Evrensel, Yeniçağ, Karar ve diğer gazetelerden hiçbir gazeteciye yer verilmemiştir?

- Oluşturulan yeni basın kartı komisyonunda Evrensel, Birgün, Cumhuriyet, Karar, Sözcü, Yeniçağ gazeteleri ile Tele 1, KRT, Halk TV’de görev yapan medya çalışanlarına basın kartı verilmemesi yönünde bir eğilim olduğu doğru mudur?

- TRT'de basın kartı ve sürekli basın kartı sahibi kaç personel bulunmaktadır?

- TRT'nin 45 muhabir, yönetmen, resim seçici, spiker ve kameramanlarına sürekli basın kartları neden oy birliği ile değil de oy çokluğuyla verilmiştir?”