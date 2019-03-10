Basın kartı başvurusu reddedilen Alman gazeteciler Türkiye'den ayrıldı

Türkiye'de görev yapan üç Alman gazetecinin ikisi, basın kartlarının uzatılması için yaptıkları başvurunun reddedilmesinin ardından bugün Türkiye'den ayrıldı.

Türkiye'de görev yapan üç Alman gazetecinin ikisi, basın kartlarının uzatılması için yaptıkları başvurunun reddedilmesinin ardından bugün Türkiye'den ayrıldı.

Türkiye'de görev yapan yabancı gazetecilerin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na basın kartı başvurusu yapması gerekiyor. Bu kart, Türkiye'de görev yapabileceklerine dair resmi izin niteliği taşıyor ve aynı zamanda oturma izni almanın da ön koşulları arasında yer alıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre bu nedenle basın kartı başvuruları Mart başında reddedilen Tagesspiegel gazetesinin Türkiye muhabirlerinden Thomas Seibert, ZDF televizyonunun İstanbul Büro Şefi Jörg Brase ve Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR) çalışanı Halil Gülbeyaz'ın 10 gün içerisinde Türkiye'den ayrılmaları gerekiyordu. Bu süre, bugün doldu.

Sürenin dolmasıyla birlikte Seibert ve Brase, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Türkiye'den ayrıldı. Alman vatandaşı olan Gülbeyaz'ın ise Türkiye'de oturma izni bulunuyor. Brase, Ocak 2018'de İstanbul'daki görevine başlamıştı. Seibert ise 22 yıldır Türkiye'de görev yapıyordu.

ALMANYA: KABUL EDİLEMEZ

Brase ve Seibert, Türk hükümetini uluslararası medyayayı "susturmaya" çalışmakla suçladı.

Brase, Berlin'deki Türk Büyükelçiliği'nin ZDF ve Tagesspiegel'den başka muhabirler göndermelerini istediği ancak bu teklifin iki basın kuruluşu tarafından da reddedildiğini söyledi.

Almanya ise yaşananlara tepki gösterdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, Alman ve Avrupalı gazetecilerin Türkiye'de mesleklerini özgürce yapamamalarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.