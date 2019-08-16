Basın İlan Kurumu Genel Müdürü görevden alındı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınarak yerine daha önce İBB Kültür Daire Başkanlığı yapan Rıdvan Duran atandı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alınarak yerine Rıdvan Duran atandı. Duran daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığını yapmıştı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar 15 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Cenksu Üçer ile Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Hüseyin Yılmaz da Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinden alınarak eski görevlerine döndürüldü.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Bahri Kesici atandı.

Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Faruk Tekin, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ferhat Yılmaz, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Salih Kaygusuz, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ertuğrul Tosunoğlu ve Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Tüfekçi getirildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Karabulut da görevden alınarak yerine Selami Ersen atandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.