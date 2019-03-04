Basın gitti, ballı ihale dönemi bitti

Doğan Medya Grubu'nu 916 milyon dolara Demirören'e satan Aydın Doğan'ın almak istediği üniversiteye AKP'den izin çıkmadı.

Doğan Medya Grubu'nu 916 milyon dolara Demirören'e satan Aydın Doğan'ın üniversite satın alma planları olduğu iddiası gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde Odatv'de yer alan bir haberde, Doğan Grubu'nun bir süredir Bilgi Üniversitesi ile yakından ilgilendiği, satış için okulun sahipleriyle anlaşmaya yaklaştığı belirtilmişti.

Ancak bu satışın AKP müdahalesi sonrası iptal olduğu iddia edildi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Doğan Grubu'nun Onursal Başkanı Aydın Doğan'a Ankara'dan Bilgi Üniversitesi'ni satın alması için onay çıkmadı.

Habere göre, böylelikle Doğan'ın Bilgi'yi satın alma planı suya düştü.