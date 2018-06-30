Başbakanlık makamının kaldırılmasını böyle anlattı: Dükkanı kapattık...

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25. Olağan Genel Kurulu ve 2017 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde patronlarla buluştu. Yıldırım, başbakanlık makamının kaldırılmasını 'Dükkanı kapattık' sözleriyle ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25. Olağan Genel Kurulu ve 2017 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, yarın yeni başkanını seçecek TİM seçimleriyle ilgili ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gayet güzel demokratik bir yarış oluyor, aynen bizim yaptığımız gibi. Geçen hafta da biz bu heyecanı yaşadık. Biz rahatladık, yarın siz de rahatlarsınız. Kazansanız 3 saat sürüyor sevinci, kaybetseniz 1 günde atıyorsunuz. Onun için kazananın stresi daha çok. 3 saat keyfini yaşarsınız ondan sonra 'Ne yapacağız?' diye düşünürsünüz. Kaybeden bir gün üzülür, ondan sonra 'Allah, dünya varmış' der. Hiç endişe etmeye gerek yok, biriniz kazanacaksınız. Ama kazanamayan benim koltuğu gelip alabilir. Bir fark var; siz sadece dükkanı devrediyorsunuz, biz dükkanı kapattık" dedi.

'BAŞBAKAN OLARAK SON KONUŞMAM'

Başbakan Yıldırım, "Başbakan" olarak son konuşmasını yaptığına da dikkat çekti.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'nin potansiyeli bu değil. Geldiğimiz noktayı küçümsemek istemiyorum ama Türkiye'nin doğal kaynakları, insan kaynakları, elindeki imkanlar, jeopolitik konumu dikkate alındığında, olmamız gereken yer bu değil.

Şu anda kalkınmanın kaldıracı özel sektördür. Biz bunun bilincindeyiz. Bizim yapmamız gereken yolu açmaktır.

İhracatımız artıyor ama daha çok artması lazım, tekrar ediyorum yeterli değil.

İthalatımız da artıyor, daha çok artıyor ama bu seneden itibaren yavaş yavaş denge kurulmaya çalışılacak. İhracatımızı artırdığımız zaman cari açığımız azalacak, dolayısıyla ekonomimizdeki iyileşme çok daha belirgin hale gelecek.

İhracatımızın artış hızını yükseltmemiz lazım. Buna ihtiyacımız var. Bunun için kafa yoracağız. Yeni dönemde inşallah bunlar da ele alınacak. İhracatçı sayımız 70 bini aştı, yeterli görmüyoruz, bunu 120 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Çıkarabiliriz.

Ülkede artık seçim bitti. İşler normale döndü. Bundan sonra işimize gücümüze daha çok yoğunlaşacağız. Ankara'da da işler iyi gidiyor. Zannediyorum önümüzdeki hafta sonu, yeni hükümet de açıklanmış olur. Türkiye'yi 2023'e taşıyacak yeni Cumhuriyet Hükümeti açıklanmış olacak.

'DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI ALELACELE GÜNDEM YAPIYOR'