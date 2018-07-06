Başbakan'dan HaberTürk yorumu: Bizi hiç üzmediniz

Başbakan Binali Yıldırım, kapatılan HaberTürk gazetesi için " Hiç bizi üzmediniz, yormadınız” dedi.

Başbakan Binail Yıldırım, Başbakanlık muhabirleri ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. Yıldırım, kapanan HaberTürk Gazetesi çalışanları hakkında “Siz de benim gibi işsiz güçsüz bir vaziyete düştünüz. Her şeyin bir başı bir de sonu var. Allah bir kapıyı kapar, bir kapıyı açar derler, hepimiz için. Sizin çalışmalarınızdan memnunuz, hiç bizi üzmediniz, yormadınız” dedi.

Yıldırım’ın muhabirlerle sohbeti sırasında, kapatılan Habertürk gazetesi için, gülerek, “Birini kapattık, biri kaldı” demesi dikkat çekti. Muhabirlerin, “Ama 400 arkadaşımız işsiz kaldı” demesi üzerine de Yıldırım, “onlar da bizim gibi işsiz kaldı” ifadelerini kullandı.