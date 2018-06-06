Başbakan Yıldırım: Benim de geçmişim Kürt

Başbakan Binali Yıldırım, 'Bizim Kürt kardeşlerimizle ilgili bir derdimiz, sıkıntımız yok. Onlar bizim kardeşimiz. Bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşıyoruz. Benim de geçmişim Kürt' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkâri ve Van mitinglerinde açıklamalarda bulundu.

"Kuzey Irak’ta akrabalarınız, Kürt kardeşlerimiz var. Suriye’nin kuzeyinde de öyle. Bizim Kürt kardeşlerimizle ilgili bir derdimiz, sıkıntımız yok. Onlar bizim kardeşimiz" diyen Yıldırım, "Bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşıyoruz. Benim de geçmişim Kürt. Kürtlü- ğünüzle gurur duyun, Kürt oldu- ğunuzu gururla söyleyin, bunun için hiç kimse size bir şey yapamaz. AK Parti iktidara geldiğinde insanlar Kürtçe konuşamıyordu. Şimdi TRT Kürdi var. Üniversitelerde Kürtçe öğretiliyor" ifadelerini kullandı.