Başbakan Yıldırım: 128 milyar liralık teşviği onayladık

Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, 128 milyar liralık yatırım teşviğinin onaylandığını, bankaların kredilere erişimi kolaylaştırmaları için tedbir alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, Saray'da düzenlenen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 128 milyar liralık stratejik yatırım türünden yatırım teşviğinin onaylandığını açıklarken, bankaların kredilere erişimi kolaylaştırmaları için de tedbir alınacağını belirtti.

Yıldırım, "Stratejik yatırım türünden 128 milyar TL yatırım teşviğini onayladık, bunu önümüzdeki günlerde paylaşacağız. 2017'de yaptığımız gibi ekonomi ile ilgili kapsamlı bir eylem planı hazırladık. Amacımız yatırımcıların işini kolaylaştırmak" dedi.

Yıldırım'ın verdiği bilgilere göre teşvik paketi yarın son şeklini alacak.

Yıldırım, "Bankaların piyasayı rahatlatmak ve krediye erişimi kolaylaştırmakla ilgili aldıkları tedbirleri de önümüzdeki günlerde ele alacağız" dedi.