Başbakan yardımcısından yeni 'bedelli askerlik' açıklaması

Başbakan yardımcısı Fikri Işık, Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlik açıklamasını değerlendirerek, "Hepimizin farklı düşüncesi olabilir, ama sayın Başbakanımız bu konuya 'müspet bakıyorum' dedikten sonra hükümetimiz bu konuyu mutlaka değerlendirecektir" dedi.

Başbakan yardımcısı Fikri Işık, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Ardahan'a geldi. Vali Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret eden Fikri Işık, burada gazeteciler sorunlarını yanıtladı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlik konusundaki açıklamasını değerlendiren Fikri Işık şunları söyledi:

"Bizim hepimizin farklı düşüncesi olabilir, ama Sayın Başbakanımız bu konuya 'müspet bakıyorum' dedikten sonra hükümetimiz bu konuyu mutlaka değerlendirecektir. Bu konuda hükümetimizin yaptığı değerlendirme sonucunda cumhurbaşkanımızın riyasetinde alınacak karar, hepimiz için geçerli bir karar olacaktır" dedi.

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