Başbakan Yardımcısı, kuzenini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na atadı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, kuzeni Abdullah Eren’i Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı’na atadı. Eren’in ağabeyi de TRT Genel Müdürü. Eren'in babası ve aynı zamanda Bakan'ın dayısı olan Halit Eren de İslam İşbirliği Örgütü'nün İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) Genel Direktörü.

Ankara, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun imza attığı ilginç bir atama kararını konuşuyor. Çavuşoğlu, kendisine bağlı Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı'na (YTB) 34 yaşındaki kuzeni Abdullah Eren'i getirdi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Eren'in üçlü kararname yerine "görevlendirme" ile atanması, genç olması ve bürokraside görev yaptığı sürenin atama için yeterli olmaması dikkat çekti. Ancak asıl ilginç nokta Abdullah Eren'in babası Halit Eren'in, Çavuşoğlu'nun dayısı olması. 2014 yılında Başbakanlık Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak bürokrasiye geçen Eren, başkanlık görevinden önce başbakanlık müşaviri idi. Eren, daha önce de AKP İstanbul il gençlik kolları başkan yardımcılığı yaptı.

SELEFİNİ GEÇEN AY GÖREVDEN ALMIŞTI

YTB'de geçen ay başkan Mehmet Köse sürpriz bir kararla görevden alınarak başbakanlık müşaviri yapıldı. Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'na bağlı. Köse'yi görevden alan ve Eren'i göreve getiren de Çavuşoğlu. Bakan ve Eren, Yunanistan Gümülcine doğumlu. İkisi de akraba.

İŞTE AKRABALIK BAĞLARI

Bursa'da yerel gazetelerde çıkan haberlere göre bu akrabalık şöyle: Eren'in babası Halit Eren, bakan Çavuşoğlu'nun dayısı. Halit Eren de halen İslam İşbirliği Örgütü'nün İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin (IRCICA) Genel Direktörü. Halit Eren'in diğer oğlu ve Abdullah Eren'in ağabeyi de tanıdık bir isim, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren… Çavuşoğlu ile baba Eren sık sık görüşüyor.

Çavuşoğlu, başbakan yardımcılığı görevine atandığında Halit Eren tebrik için makama gelen ilk isimlerden. Çavuşoğlu da Eren'i makamında hem vekil hem de bakan olarak ziyarete gitti.

BAKAN SAYAN'IN AİLESİNİN BÜROKRASİDEKİ YÜKSELİŞİNİ ANDIRIYOR

AKP'nin son yıllarında bürokraside iki ailenin öne çıktığı görülüyor. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile YTB Başkanı Abdullah Eren'in genç yaşlarda bürokrasinin önemli yerlerine gelmesi dikkat çekiyor. İbrahim Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı.

İkinci aile ise Kaya kardeşler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve kardeşleri son yıllarda kritik görevlere geldi. Bakan Kaya'nın kardeşi Fatih Sayan (41) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı. Uzun yıllar Başbakanlık'ta danışmanlık yapan Fatih Sayan, 2015'ten beri başkanlık görevini yürütüyor. Bakanın kız kardeşi Ayşe Sayan, Kuveyt Büyükelçisi. Ayşe Sayan, ablası bakan olmadan önce Aile Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı idi. Dördüncü kardeş Nazmiye Sayan ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi.