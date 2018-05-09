Başbakan Yardımcısı Işık: Erdoğan büyük bir farkla seçilecek

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 'Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk turda önemli bir farkla seçilecek' iddiasında bulundu.
Çarşamba, 09 Mayıs 2018 16:05

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk  turda önemli bir farkla seçilecek" iddiasında bulunan Işık, "Zaten partilerin koyduğu adaylar da aslında  cumhurbaşkanlığıyarışında çok iddialı olmadıklarının bir göstergesi. Bu açıdan bir tereddüt taşımıyoruz. Elbette seçimdir, elbette her oy bizim için çok  değerlidir, her bir insanımızın önce gönlünü almak, sonra da oyunu almak bizim için son derece önemlidir ama şu andaki tablo 9 Mayıs itibarıyla baktığımızda 24  Haziran'da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın cumhurbaşkanlığı seçimini büyük bir  farkla kazanacağını rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Işık, "Burada sadece cumhurbaşkanlığında  önemli bir farkla cumhurbaşkanımızın seçilmesi değil, parlamentoda da özellikle  AK Parti'nin tek başına çoğunluğu sağlayacak bir Meclis aritmetiğinin oluşması  önemli" diye konuştu.

 

 