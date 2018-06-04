Başbakan Yardımcısı Akdağ: Saadet'e verilen her oy, CHP'ye verilmiş olur

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Saadet Partisi'ni hedef alarak, 'Bugün Saadet Partisi'ne verilen her oy, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilmiş oydur' dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Saadet Partisi yöneticilerinin CHP'nin kuyruğuna takıldıklarını belirterek, "Bugün Saadet Partisi'ne verilen her oy, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilmiş oydur" dedi.

"Etrafımızda kafası karışanlar var. Sayıları çok değil. 100 kişiden 5-7 kişidir. Karar da veremiyorlar. Şimdi ne işi vardı da Saadet Partisi'nin yöneticileri gittiler Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuyruğuna takıldılar" diyen Akdağ, "Bugün Saadet Partisi'ne verilen her oy, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilmiş oydur. Üç tane milletvekili götüreceksin diye oraya ne olacak yani? Millet meclisinde kuruldun koltuğa ama verdiğin oyların hepsi gitti Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazıldı. Değer mi? Günah değil mi? Onun için bu tarafa oy verebilecek ya da vermeyi düşünen ailelere, kardeşlerimize mutlaka bu dönemde ulaşmalısınız. Zihni karışmış olanlar varsa onların da mutlaka zihinlerine açıklık getireceğiz" ifadelerini kullandı.