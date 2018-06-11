Başbakan Yardımcısı: 24 Haziran'dan sonra koalisyonlu yıllara paydos

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da yaptığı konuşmasında 24 Haziran'da "koalisyon" yıllarının son bulacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "24 Haziran Türk siyasi tarihinin kavşak noktasıdır. 24 Haziran'dan sonra koalisyonlu yıllara, istikrarsız dönemlere, ekonomik kaoslara paydos. Sadece istikrara, güvene adanan bir ülke olarak koşmaya, uçmaya, şahlanmaya devam edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Devletin sert duvarları milletinin nezdinde sorgulanır olmuştu. Bizim yapmamız gereken, devletle millet kaynaşmasını temin etmek, birlikten doğacak güçle gelecek nesillere, daha müreffeh, daha kalkınmış, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine yükselmiş bir Türkiye'yi sunmaktı. Biz bunu Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başardık. Kolay olmadı. Vesayetle, darbelerle, muhtıralarla uğraştık. Tarihin en kanlı darbe sürecini yaşadık ama bu ülkeyi büyüttük. Allah'ın izniyle 24 Haziran'da yeni bir eşik geliyor. Türkiye şimdiye kadar ah ile vah ile sürdürdüğü büyümesini bir kenara koyarak, şahlanarak, uçarak büyümeye devam edecek. 24 Haziran Türk siyasi tarihinin kavşak noktasıdır. 24 Haziran'dan sonra koalisyonlu yıllara, istikrarsız dönemlere, ekonomik kaoslara paydos. Sadece istikrara, güvene adanan bir ülke olarak koşmaya, uçmaya, şahlanmaya devam edeceğiz. Bütün bunları liderimiz, reisimiz olan sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapacağız."