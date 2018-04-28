Başbakan açıkladı: 'İmar barışı'ndan yalıların kaçak katları da yararlanacak

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin genelinde imar sorunu bulunduğunu belirterek, 'Bu sorunu çözecek düzenlemeyi önümüzdeki 10 gün içerisinde çıkarıyoruz' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı İzmir Ticaret Odası'ndaki (İZTO) özel meclis toplantısında konuştu.

İzmir'deki konutlarının yüzde 62'sini ilgilendiren çok önemli bir düzenleme yapacaklarını dile getiren Başbakan Yıldırım, Türkiye'nn genelinde var olan mülkiyet, imar ve ruhsatla ilgili sorunların bütün vatandaşların kanayan yarası olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Binası var elektriği yok, binası var ruhsatı yok, binası var mülkiyeti kendisine ait değil. Bütün bunları ortadan kaldıracak ve bu yılların biriktirdiği sorunu çözecek düzenlemeyi önümüzdeki 10 gün içerisinde çıkarıyoruz. Bunun adı imar barışıdır" dedi ve yapılanın "imar affı" değil, "imar barışı" olduğunu vurguladı.

'İMAR BARIŞI'NA BOĞAZ'DAKİ YALILAR DA DAHİL EDİLDİ

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş yaptığı açıklamada Boğaziçi’nde bulunan ve mevzuata aykırı olarak inşa edilmiş yapıların da imar barışına dahil edildiğini, barışta hiçbir istisnanın bulunmadığını, bunun nedeninin de bütün yapıların kayıt altına alınmasını ve yapı kayıtlarının tutulmasını sağlamak olduğunu söyledi.

DHA'nın haberine göre Mücahit Demirtaş, Türkiye’de bulunan yapı sayısını tam olarak bilmediklerini, imar barışının amacının tüm yapıların kaydının tutulması olduğunu, hayata geçirilecek olan yeni düzenleme sayesinde Türkiye'deki yapıların sayısının da ortaya çıkacağını, İstanbul Boğazı’ndaki bazı bölgelerin haricinde yeni mahalleler kurulduğunu, Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar ilçelerinde binlerce bu durumda yapı olduğunu, bu yapıların tümünün kayıt altına alınabilmesi için imar barışına hiçbir istisna koymadıklarını, yapılacak olan başvurularda beyanın esas alınacağını, kendilerine başvuru yapıldığında olmayacak bir yere bile bir yapı inşa edildiyse onu da kayıt altına alacaklarını, kayıt aşamasında istisna olmadığını, fakat Yapı Kayıt Belgesi tapuya çevrilirken yeniden bakılacağını, gerekli görülmesi halinde tapu vermeyeceklerini de söyledi.

HAZİNE ARAZİSİNE YAPILMIŞ BİNALARA DA 'ŞANS' VERİLECEK

Demirtaş, Hazine’ye ait olan arazilerde kaçak olarak yapılmış binalara da şans vereceklerini vurguladı. Demirtaş, bu binaları da kayıt altına alacaklarını, Hazine’den bu araziyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tahsis etmesini isteyerek üzerine bina inşa etmiş vatandaştan da bu yapıyı satın almasını isteyeceklerini, satın alma bedelini tahsis ettikten sonra diğer işlemlere devam edeceklerini de belirtti.