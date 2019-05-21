Başakşehir’de uyuşturucu satıcılarına karşı yol kapatma eylemi

Başakşehir’in Altınşehir Mahallesi’nde uyuşturucu satıcıları nedeniyle çocuklarını parka dahi yollayamadıklarını belirten kadınlar, yol kapatma eylemi yaptı.

İstanbul Başakşehir’e bağlı Altınşehir Mahallesi’nde madde bağımlılığı ve uyuşturucu satıcılarına karşı harekete geçen kadınlar, yol kapatma eylemi yaptı. Uyuşturucu satıcıları nedeniyle çocuklarını parka dahi götüremediklerini belirten kadınlar, Duygunay Sokak ile eski İstanbul Caddesi’nin kesiştiği taş köprü yolunu bir iple trafiğe kapattı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, yolun kapatılması üzerine trafikte uzun kuyruk oluştu. Yolda bekleyen araçların sürücüleriyle, eylemi gerçekleştiren kadınlar arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Kadınlar, 10 dakika süren eylemin ardından ipi çözerek yolu açtı.