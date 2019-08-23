Başakşehir Şehir Hastanesi şantiyesinde işten çıkarma

Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında çalışan 6 inşaat işçisi, haksız yere işten çıkarıldı. Patronların Ensesindeyiz Ağı’nı arayarak işten çıkarıldıklarını bildiren işçiler, görüştükleri firma yetkilisinin 'biz de sizin suçlu olmadığınızı biliyoruz ama Rönesans Holding sizi kesinlikle çıkarmamızı istedi' diyerek suçu ana yüklenici firmaya attığını belirtti.

Bu yılın Ocak ayında, şantiyede bir süredir devam eden yemek probleminin çözülmemesi üzerine işçilerin topluca iş bırakmasıyla gündeme gelen Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında, 6 işçi haksız yere işten çıkarıldı.

Rönesans Holding tarafından yapılan Başakşehir Şehir Hastanesi, işçilerin kötü koşullarda barınması ve çalıştırılmasıyla, aşırı mesailer, ücretlerde gecikme ve iş kazalarıyla 3. Havalimanı inşaatından sonra en çok şikâyet edilen projelerden biri olmayı başardı.

'HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARILDIK'

Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında işten çıkarılan 6 inşaat işçisi, Patronların Ensesindeyiz Ağı’nı arayarak haksız yere işten çıkarıldıklarını söyledi. Geçtiğimiz gün aynı koğuşta kaldıkları bir başka işçinin, kendine ait olmayan bir giriş kartıyla kampüse girip çıktığının tespiti üzerine işten çıkarıldığını anlatan işçiler, ertesi gün de koğuşta kalan diğer 6 kişinin "ona yardım etmiş olabilecekleri" ihtimali ile SGK 29 kodu olarak bilinen “ahlak ve iyi niyet hallerine aykırılık” iftirasıyla işten çıkarıldılar.

Rönesans Holding’in şantiyedeki elektrik işleri grubu alt yüklenici firmalarından biri olan “Nisa Elektrik ve İnşaat Kenan Mumcu” firması çalışanı olan işçiler, hiç beklemedikleri bir saatte, öğlen arasında idareye çağrılarak içerideki alacakları ve yol paraları dahi verilmeden şantiyeden çıkarıldılar.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na durumu anlatan işçiler, Nisa Elektrik'in kendilerini böyle bir suçlama ile işten çıkarmasına itiraz ettiklerinde firma yetkilisinin, “biz de sizin suçlu olmadığınızı biliyoruz ama Rönesans Holding sizi kesinlikle çıkarmamızı istedi” diyerek, suçu ana yüklenici firmaya attıklarını belirtti.

Koğuşlarından güvenlik güçleri tarafından tehdit edilerek atılan işçiler, yol paraları olmadığı için şantiye girişindeki bekleme bölümünde sabahlamak zorunda kaldılar.

'HAKLARIMIZI ARAYACAĞIZ'

İçeride alacakları olan, ücretlerinin daha sonra yatırılacağı firma yetkililerince bildirilen işçiler, Rönesans Holding ve Nisa Elektrik firmalarına güvenmediklerini, şantiyede benzer haksızlıkların hat safhada olduğunu, bu nedenle de haklarını sonuna kadar arayacaklarını beyan ettiler.

Arkadaşlarının işten çıkarılmasına tepki gösteren diğer işçilerle de görüşen Patronların Ensesindeyiz Ağı, hem haksız yere işten atılmış olan işçilerin haklarının alınması, hem de şantiyede benzer olumsuz uygulamaların ve işten çıkarmaların takipçisi olmayı sürdürecek.

