Başak Demirtaş'tan 'Muharrem İnce' sorusuna yanıt

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, seçimlerin ikinci turuna ilişkin soruyu yanıtladı. Demirtaş, İnce'ye destek sorusuna, 'Selahattin ilkelere önem verir, orada belirlenen ilkeler nedir ona bakar. İlkeler demokratikse o ilkeler çerçevesinde destek verir. Kişilerden ziyade ilkelere daha çok bakacaktır' yanıtını verdi.

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

BBC Türkçe'den Selin Girit'in sorularını yanıtlayan Başak Demirtaş, ikinci turda İnce'ye destek sorusuna, "Selahattin ilkelere önem verir, orada belirlenen ilkeler nedir ona bakar. İlkeler demokratikse o ilkeler çerçevesinde destek verir. Kişilerden ziyade ilkelere daha çok bakacaktır" yanıtını verdi.

Röportajın ilgili bölümü şöyle:

Seçimlere sadece birkaç gün kaldı. Beklentiniz nedir?

Umuyorum ki ne olursa olsun ülkeye huzur gelir, barış gelir, demokrasi gelir. Kim gelirse gelsin. Bunu tabii ki umuyorum ama cumhur ittifakının tek başına iktidar olmasını tabii ki istemiyorum.

Bu ülkenin faydasına olacak bir şey değil. Bütün gücün tek bir adamda toplandığı bir ülke hayal etmiyorum. Yaşam tarzlarımızdan yediğimize içtiğimize her şeyimize karışılan bir ülke hayal etmiyorum. Umuyorum ki Selahattin cumhurbaşkanı olacak.

Kamuoyu yoklamaları Selahattin Demirtaş'ın ikinci tura kalabileceğine işaret etmiyor. Peki sonuç böyle olursa, ne yapacak?

Selahattin daha önce de insan hakları derneğinde yıllarca yöneticilik, hak savunuculuğu yaptı. Bizim mücadelemiz etkin politikayla başlamadı.

Mutlaka mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizim mücadelemiz kazanma veya kaybetmeyle ilgili değil. O yüzden Selahattin her koşulda son nefesine kadar halkı için mücadele etmeye devam edecektir. Buna yürekten inanıyorum.

İkinci tur söz konusu olursa, HDP'de nasıl bir strateji izleneceğine dair size bir şey söyledi mi?

Selahattin tek başına bir şey yapmayacağını söylüyor. Çünkü ülkeyi düzlüğe çıkarmanın yolu buradan geçmiyor.

Zaten Selahattin'in bugüne kadar yaptıkları, pratiği de bunu gösteriyor. Hep birlikteyken bir şeyler başarabileceğimize inanıyor.

Yani örneğin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ikinci tura kalırsa, kendisine destek verecek mi?

Selahattin ilkelere önem verir, orada belirlenen ilkeler nedir ona bakar. İlkeler demokratikse o ilkeler çerçevesinde destek verir. Kişilerden ziyade ilkelere daha çok bakacaktır.