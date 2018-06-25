Barzani'den Erdoğan'a kutlama

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkan Yardımcısı Kosret Resul, seçimlerden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Barzani “Seçim sonuçlarının bölgede barış ve istikrar sağlamasına vesile olmasını ve Türkiye’deki Kürt meselesi için yeni bir çözüm bulunmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Resul ise yayımladığı kutlama mesajında, Türkiye’nin bölgede önemli bir ülke olduğunu belirterek, “Komşu ülke Türkiye ile birçok ortak noktalarımız bulunuyor. Türkiye gibi büyük bir devleti yönetmek kolay bir iş değil. Cumhurbaşkanını birçok görevler bekliyor. Bu nedenle sorunlara barışçıl çözüm üretmek herkesin görevi” dedi.