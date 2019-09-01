Bartın'da Roma Dönemi'nden kalma lahitte yemek pişirdiler

Üç bin yıllık tarihi geçmişe sahip Amasra'da, Müze Müdürlüğü'nün yer olmadığı gerekçesiyle yürüyüş yoluna koydurduğu Roma Dönemi'ne ait lahitin içinde tencere ile yemek pişirildi.

Bartın'ın 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Amasra ilçesinde, Amasra Müze Müdürlüğü'nün yer olmadığı için Kum Mahallesi'ndeki yürüyüş yoluna koydurduğu Roma Dönemi'ne ait lahitlerde tencere ile yemek pişirildi.

15 yıl önce yürüyüş yoluna yerleştirilen lahitin içine konulan tencere ve ocağı görenler, fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi. İki hafta önce de aynı yol üzerinde bulunan bir lahit kapağına ve mezarına siyah sprey boya ile yazı yazılmıştı.

Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yapan Amasra Kalesi, 15 Nisan 2013'te, Dünya Miras Merkezi'nce, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' adıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınmıştı.