Bartın'da geçersiz oyların sayımı tamamlandı, kazanan belli oldu

Bartın'da geçersiz oyların yeniden sayılması sonrası kazanan değişmedi. Seçimi MHP adayı kazanırken, AKP geçerli oyların da yeniden sayılmasını talep edecek.

AKP ve MHP'nin, Bartın belediye başkanlığının resmi olmayan seçim sonuçlarına itirazda bulunması üzerine geçersiz olarak kayıtlara giren oylar yeniden sayıldı.

Sayım sonucunda bin 562 geçersiz oydan 41'i AKP, 20'si MHP, 11'i CHP, 2'si Saadet Partisi ve 3'ü bağımsız aday lehine geçerli sayıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre MHP'den yeniden belediye başkanı seçildiği açıklanan Cemal Akın, yeniden yapılan sayım sonrası 149 oy farkla 14 bin 44 oy alarak ilçe seçim kurulu kararına göre belediye başkanlığının tescillendiğini söyledi.

AKP'nin geçerli oyların da tekrar sayılması için il seçim kuruluna itirazda bulunacağı bildirildi.