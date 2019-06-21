Bartın'da 11 yaşındaki çocuk sel sularında yaşamını yitirdi

Bartın'da etkili olan sağanak yağışın ardından sele kapılan 11 yaşındaki İsa Akgün'ün cansız bedeni bulundu.
Kentte dün etkili olan sağanak nedeniyle Hasankadı beldesinde Kuran kursundan dönerken sel sularına kapılan İsa Akgün'ü arama çalışmalarına sabah saatlerinde AFAD, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı 8 dalgıç, jandarma, itfaiye, Sakarya AFAD İl Müdürlüğünden 5 kişilik arama kurtarma timi tarafından başlandı.
Çocuğun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Akbaş köyü Fırdan Mahallesi mevkisinde dere yatağında, bölgede gezen Adil Özsoy tarafından görüldü.
Özsoy'un muhtara bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.