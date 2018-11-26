Barolar Birliği'nden AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili açıklama: Uyulması zorunlu

Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan açıklamada AİHM kararlarının Türkiye'yi bağlayıcı nitelik taşıdığı vurgulanırken, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmaması hukuk devleti ilkesine tepki olacaktır." denildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına yönelik kararının ardından hükümet cephesinden gelen kararı tanımama yönündeki açıklamalara Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) yanıt geldi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurucusu olduğu Avrupa Konseyi’nin belkemiğini oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin bir tarafıdır" denilen açıklamada AİHM kararlarının Türkiye'yi bağlayıcı nitelik taşıdığı vurgulanırken, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmaması 'Avrupa’ya veya bizim dışımızdaki uluslararası bir kuruluşa tepki' olarak yorumlanamaz. Böyle bir tutum ve söylem, doğrudan doğruya hukukla bağlı devlet yani hukuk devleti ilkesine tepki olacaktır." denildi.

TBB Değerlendirmesinde şu maddeler yer aldı:

TBB’DEN, AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARIYLA BAĞLI OLUNMAYACAĞINA DAİR TEPKİLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

1) Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Avrupa’nın bir parçasıdır ve 1949 yılından bu yana Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesidir.

2) Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurucusu olduğu Avrupa Konseyi’nin belkemiğini oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin bir tarafıdır.

3) Anayasamızın 90/5 maddesi uyarınca adı geçen sözleşme ile iç hukuk kuralları arasında çatışma olur ise, tarafı olduğumuz bu sözleşmenin hükümleri uygulanır.

4) Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kurucusu olduğu Avrupa Konseyi’ne üye bütün devletlerin bireysel başvuru hakkını kabul ettiği yargı organı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargı yetkisini de tanımaktadır.

5) Bu çerçevede Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 311/1-f maddesi uyarınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kesinleşmiş kararları yargılamanın yenilenmesi sebebidir.

6) Türkiye Cumhuriyeti, Anayasamızın 2. maddesi uyarınca bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin en basit tanımı hukukla bağlı olan devlettir.

7) Şu hâlde yukarıda sıraladığımız hukuk kuralları uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını eleştirme hakkı olsa da bu kararlara uyulmayabileceğinden söz edilmesi doğru değildir.

8) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulmaması “Avrupa’ya veya bizim dışımızdaki uluslararası bir kuruluşa tepki” olarak yorumlanamaz. Böyle bir tutum ve söylem, doğrudan doğruya hukukla bağlı devlet yani hukuk devleti ilkesine tepki olacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı