Baro başkanlarından tutuklu Cumhuriyet yönetici ve yazarları için çağrı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve 74 baro başkanı, Yargıtay nöbetçi ceza dairesini, Cumhuriyet gazetesinin eski yönetici ve yazarlarının mahkum edildiği davada avukatların yaptıkları infazların durdurulması talepli başvuruyu adli tatile girmeden karara bağlamaya çağırdı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile 74 baro başkanı Cumhuriyet gazetesinin eski yönetici ve yazarlarının yargılandığı davaya ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, aralarında üç avukatın da bulunduğu Cumhuriyet gazetesinin eski yöneticilerinin ve bazı yazarlarının mahkum edildiği dava hatırlatıldı.

Davada aynı eylem nedeniyle yargılanmakta olan gazete yöneticilerinden bir kısmı için 5 yılı aşmayan cezalara hükmedildiği, kanunun temyiz yolunu kapalı tuttuğundan, bu kişiler yönünden verilen cezaların istinaf aşamasında kesinleştiği aktarıldı.

Gazete yöneticilerinden 6'sının soruşturma aşamasında tutuklu bulundukları 9 aydan geri kalan cezanın infazı için 25 Nisan'da yeniden Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevine konulduğu hatırlatılan açıklamada "Yargıtay ilgili ceza dairesinin tebliğnamedeki görüş doğrultusunda bir bozma kararı vermesi halinde, cezası infaz edilmekte olan gazete yöneticilerinin uğramış olduğu ağır haksızlık ve mağduriyetin telafisi ne yazık ki mümkün olamayacaktır. Onlar, haksız yere yattıklarıyla kalacaktır. Bu nedenle, hiç olmazsa bugünden sonra, bir gün dahi gecikmeye fırsat verilmeden, bu kişiler hakkındaki cezanın infazının durdurulması, hukukun ve adaletin gereği, kamu vicdanının acil ve haklı beklentisidir. Dava avukatlarının infazın durdurulmasına dair taleplerinin, adli tatilin bitmesi beklenmeksizin Yargıtay nöbetçi ceza dairesince bir an önce karara bağlanması, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak görevi bulunan baroların da beklentisidir" denildi.