Barış Terkoğlu soracak, Kemal Okuyan yanıtlayacak: Yarın 21.00'de soL canlı yayınında

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala TKP Genel Sekreteri ve Bu Düzen Değişmeli Platformu İzmir 2. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Kemal Okuyan, gündeme ilişkin merak edilen tüm soruları yanıtlayacak.
Gündemin Ötesi'nde programında gazeteci Barış Terkoğlu soracak, Kemal Okuyan yanıtlayacak.
Program yarın 21.00'de İzmir Konak Sineması'nda yapılacak ve soL'dan canlı yayınla karşınızda olacak.
Gündemin Ötesi'nde Barış Terkoğlu soracak, Kemal Okuyan yanıtlayacak:
- Erdoğan gidecek mi?
- Erken seçim olur mu?
- Komünistler seçimden sonra ne yapacak? @baristerkoglu @OkuyanKemal
13 Haziran Çarşamba,
21:00
soL'da canlı yayında pic.twitter.com/TB4LLnv9a7
— soL Haber (@solhaberportali) 11 Haziran 2018