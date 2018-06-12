Barış Terkoğlu soracak, Kemal Okuyan yanıtlayacak: Yarın 21.00'de soL canlı yayınında

TKP Genel Sekreteri ve İzmir 2. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Kemal Okuyan, Gündemin Ötesi'nde programında gazeteci Barış Terkoğlu'nun sorularını yanıtlayacak. Program yarın 21.00'de soL'dan canlı yayınla karşınızda olacak.

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala TKP Genel Sekreteri ve Bu Düzen Değişmeli Platformu İzmir 2. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Kemal Okuyan, gündeme ilişkin merak edilen tüm soruları yanıtlayacak.

Gündemin Ötesi'nde programında gazeteci Barış Terkoğlu soracak, Kemal Okuyan yanıtlayacak.

Program yarın 21.00'de İzmir Konak Sineması'nda yapılacak ve soL'dan canlı yayınla karşınızda olacak.