'Barınaktaki hayvanlar asitle öldürüldü' iddiası

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ndeki kedi ve köpeklere kötü davranıldığı ve bazılarının ölüme terk edildiği yönünde görüntüler büyük tepki çekti.
Kısa sürede sosyal medyada yayılan paylaşımların bazılarında, hayvanların asitle öldürüldüğü iddiaları yer aldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, görüntülerin ihbar kabul edilerek soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, soruşturmanın sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.