'Barınaktaki hayvanlar asitle öldürüldü' iddiası

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait barınaktaki hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu, bazılarının asitle öldürüldüğü iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
Perşembe, 22 Ağustos 2019 08:14

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ndeki kedi ve köpeklere kötü davranıldığı ve bazılarının ölüme terk edildiği yönünde görüntüler büyük tepki çekti.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan paylaşımların bazılarında, hayvanların asitle öldürüldüğü iddiaları yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, görüntülerin ihbar kabul edilerek soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.

 