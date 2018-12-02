"Barındıramadıklarımızdan mısınız?"
Düzen Değişirse, Haftalık Boyun Eğme Gazetesi ve soL HD'nin kapitalizm ile sosyalizmi somut toplumsal sorunlar ve gelişme alanları üzerinden karşılaştırdığı dizinin adı. Her hafta başka bir konuyu işleyen "Düzen Değişirse" dizisinin son bölümü Barınma konusuna ayrılmış. soL HD bu soruyu sorarak giriyor konuya.
Kapitalist ülkelerde barınma sorununun "marjinal" sayılan bir boyutu olan "evsizlerle" başlıyor tartışma. ABD'de her 650 kişiden birinin sokaklarda yaşıyor olması bile meselenin "marjinal looser tayfanın depresif kopukluğu" olarak gösterilmesinin nasıl bir çarpıtma olduğunu göstermeye yetiyor.
soL HD ve Boyun Eğme'nin farklı üsluplarla ele aldığı barınmaya tüm boyutlarıyla bakıldığındaysa toplumun çoğunluğunu ilgilendiren bir sorun ortaya çıkıyor.
soL HD'nin, "Barınabiliyor musunuz?" sorusuyla sunulan filmi, kısa ve çarpıcı bir anekdotla tamamlanıyor.
Sonuçta "barınma" penceresinden bakıldığında da aynı şey görülüyor: Sosyalizm kapitalizme 5 çekiyor.
Filmi okurlarımızla paylaşıyoruz.
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