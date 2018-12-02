Barınabiliyor musunuz?

Düzen Değişirse, Haftalık Boyun Eğme Gazetesi ve soL HD'nin kapitalizm ile sosyalizmi somut toplumsal sorunlar ve gelişme alanları üzerinden karşılaştırdığı dizinin adı. Her hafta başka bir konuyu işleyen "Düzen Değişirse" dizisinin son bölümü Barınma konusuna ayrılmış.

"Barındıramadıklarımızdan mısınız?"

Düzen Değişirse, Haftalık Boyun Eğme Gazetesi ve soL HD'nin kapitalizm ile sosyalizmi somut toplumsal sorunlar ve gelişme alanları üzerinden karşılaştırdığı dizinin adı. Her hafta başka bir konuyu işleyen "Düzen Değişirse" dizisinin son bölümü Barınma konusuna ayrılmış. soL HD bu soruyu sorarak giriyor konuya.

Boyun Eğme gazetesi Cuma günleri okurlarına ulaşıyor. soL HD'nin hazırladığı kısa filmlerse bunu izleyen günlerde youtube kanalıyla yayınlanıyor.

Basılı bir yayında yazılar, fotoğraflar ve sayısal verilerle işlenen bir konunun paralel olarak kısa filmlerle işlenmesi Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağının oluşturulması sırasında geliştirilmiş bir fikir. Sadece işçi direnişlerinin değil, işyerlerinde bazen sessiz sedasız, bazen "haber oluşturmayan" tepkiler doğurarak yaşanan "patron" uygulamalarının da yayıldığı, anlatıldığı giderek teşhir edildiği bir kanal Patronların Ensesindeyiz.

Bu ağın oluşturulması için çağrı yapıldığı sıralarda, işçilerin, giderek toplumun somut sorunlarının "düzen değişikliği" bağlamında ele alınması da bir gereklilik olarak görülmüş. "Düzen Değişirse" dizisi bu gerekliliğin bir sonucu olarak ortaya çıkmış. Boyun Eğme gazetesi Cuma günleri okurlarına ulaşıyor. soL HD'nin hazırladığı kısa filmlerse bunu izleyen günlerde youtube kanalıyla yayınlanıyor.Basılı bir yayında yazılar, fotoğraflar ve sayısal verilerle işlenen bir konunun paralel olarak kısa filmlerle işlenmesi Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağının oluşturulması sırasında geliştirilmiş bir fikir. Sadece işçi direnişlerinin değil, işyerlerinde bazen sessiz sedasız, bazen "haber oluşturmayan" tepkiler doğurarak yaşanan "patron" uygulamalarının da yayıldığı, anlatıldığı giderek teşhir edildiği bir kanal Patronların Ensesindeyiz.Bu ağın oluşturulması için çağrı yapıldığı sıralarda, işçilerin, giderek toplumun somut sorunlarının "düzen değişikliği" bağlamında ele alınması da bir gereklilik olarak görülmüş. "Düzen Değişirse" dizisi bu gerekliliğin bir sonucu olarak ortaya çıkmış.

Kapitalist ülkelerde barınma sorununun "marjinal" sayılan bir boyutu olan "evsizlerle" başlıyor tartışma. ABD'de her 650 kişiden birinin sokaklarda yaşıyor olması bile meselenin "marjinal looser tayfanın depresif kopukluğu" olarak gösterilmesinin nasıl bir çarpıtma olduğunu göstermeye yetiyor.

soL HD ve Boyun Eğme'nin farklı üsluplarla ele aldığı barınmaya tüm boyutlarıyla bakıldığındaysa toplumun çoğunluğunu ilgilendiren bir sorun ortaya çıkıyor.

soL HD'nin, "Barınabiliyor musunuz?" sorusuyla sunulan filmi, kısa ve çarpıcı bir anekdotla tamamlanıyor.

Sonuçta "barınma" penceresinden bakıldığında da aynı şey görülüyor: Sosyalizm kapitalizme 5 çekiyor.

Filmi okurlarımızla paylaşıyoruz.

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