Baraçlı, İBB şirketlerindeki görevinin kendiliğinden sona erdiğini iddia etti

Eski İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, istifa ettikten sonra İBB iştiraklerindeki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin kendiliğinden sona erdiğini, bir kez daha istifa etmesinin hukuken anlamsız olduğunu iddia etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesinin ardından bazı isimlerin belediyedeki görevlerinden istifa ettiği ancak belediye şirketlerindeki görevlerine devam ettikleri bir süredir tartışılıyordu.

İmamoğlu söz konusu isimlerin, 60 milyar liralık İBB bütçesinin yaklaşık 40 milyarlık bölümünü yönettiğini belirtmiş, şirketlerin ise nasıl yönettiklerine dair bilgi sahibi olmadıklarını açıklamıştı.

Açıklamaların ardından İBB eski Genel Sekteri Hayri Baraçlı’dan yanıt geldi. Baraçlı, genel sekreterlik görevinden istifa edip öğretim üyeliği görevine geri döndüğünü belirtti. İstifasıyla birlikte yönetmelik gereği iştiraklerdeki temsilci üye sıfatının da kendiliğinden düştüğünü ileri süren Baraçlı, “fiilen sona ermiş bir görevden tekraren istifa etmem hukuken anlamsızdır” diye konuştu.

Baraçlı’nın açıklaması şöyle:

“Emekliye ayrılan Muzaffer Hacımustafaoğlu ve Mevlüt Bulut ise istifa sonrası emekliye ayrıldıkları için ilgili madde gereğince otomatikman iştiraklerdeki görevleri de sona ermiştir. Yine istifa eden diğer Genel Sekreter Yardımcıları, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ile 1. Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ise Yönetim Kurulu Başkanı oldukları İştirak Şirketi'nin Genel Kurulu'nun toplanması için gerekli çalışmaları yapmışlardır. İBB İştiraklerinde Genel Kurulların toplanması için çalışmalar yapılmış ve geçtiğimiz hafta Cuma günü itibariyle çağrılar tamamlanmıştır. Böylece görevi bırakmadığı iddia edilen arkadaşlar da Yönetim Kurulu Başkanı olarak Genel Kurulu toplamak için gerekli işlemleri takip etmişlerdir. İşlemlerin tamamlandığı Cuma günü itibariyle ise iştiraklerdeki görevlerinden yine kendi istekleri ile istifa etmişlerdir. Resmi durum bu iken "istifa etmiyorlar" diye çeşitli vesilelerle açıklamalarda bulunulmasının en masum yaklaşımla bilgi eksikliğinden kaynaklandığına inanmak istiyorum. Diğer "6 aydır hak edilmeyen maaş alma" iddiası da en hafif tabirle yanlış ve hangi hesaba göre yapıldığı belirsizdir. Bu nedenle hak edilmeyen bir ücret alınması kesinlikle söz konusu değildir. Eksik bilgiye dayalı açıklamalar ve haberler kamuoyunu yanıltabilir. İstifa ederken de belirttiğimiz gibi İBB Yönetimi ile her alanda tecrübelerimizi paylaşmaya hazır olduğumuzu tekrar hatırlatıyor, kamuoyunun doğru bilgi edinmesi için bu açıklamayı paylaşma zorunluluğu hissediyorum."