Banliyo hattının açılış tarihi belli oldu: Tam 3,5 yıllık gecikme

Haydarpaşa-Gebze arasında sefer yapan tren hattı, 2013 yılında yenileme ve Marmaray ile entegrasyon sağlama adı altında bakıma alınmıştı. 2015 yılında açılacağı belirtilen hat için verilen son açılış tarihi 2018 sonu oldu.

Gebze-Halkalı arasında bulunan banliyö hatlarında 2013 yılından bu yana süren yenileme çalışmalarında sona gelindiği açıklandı. 2013 yılında son seferini yapan Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci- Halkalı hatları, o tarihten bu yana bakımda. Çalışmaların başladığı dönemde 2015 yılının Haziran ayında açılacağı duyurulan hat, çalışmaların sık sık durması nedeniyle uzun süredir bitirilemedi. Yaklaşık 77 kilometrelik hattın yapım çalışmalarının yüzde 90’u tamamlandığı belirtilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, projenin bu yılın sonunda İstanbullulara hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.