Bankamatik memuru Meclis'te: Akraba kıyağında son nokta

AKP Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, CHP ve SP'li belediyelerde işten çıkarılan işçileri işe alacağını söylerken, sözünü tutarak danışmanlığına bankamatik memuru akrabasını aldı.

AKP Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, CHP'li Gölbaşı ve SP'li Kahta belediyelerinin "işçi kıyımı" yaptığını söyleyip “Çıkarılan işçilerden birini danışmanım olarak işe alacağım” açıklaması yaptı.

AKP'li Toprak sözünde durdu ve Mehmet Öztürk adlı kişiyi yanına danışman olarak almaya karar verdi.

Ancak, Öztürk'ün, Toprak'ın yakın akrabası olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, TÜGVA'nın eski Kahta temsilcisi olan Öztürk'ün Kahta Belediyesi'nde işe gitmeden maaş aldığı ve bu nedenle işine son verildiği bildirildi. SP'li Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, Öztürk'ün işe gelmeden maaş aldığını doğruladı. Öztürk'ün, seçimlerden sonra yeni yönetimin talimatına rağmen işe gitmediği, gittiği günlerde de verilen işi yapmadığına dair tutanaklara da ulaştı. 5 yıldır Kahta Belediyesi'den maaş alan Öztürk'ün, sadece 1 yıl işe gittiği bildirildi.