Bankaların kazancı artmaya devam ediyor: Faiz gelirlerinde yüzde 50'ye yakın artış...

Bankacılık sektörü 4,8 milyar liralık net kârla en yüksek Kasım ayı rakamına ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre bankalar 4 milyar 803 milyon liralık net kârla en yüksek kasım ayı rakamını elde etti. Geçen yılın kasım ayında 4 milyar 29 milyon lira net kâr elde eden sektör, kârını yüzde 19,2 artırdı.

Bu yılın 11 ayında bankaların kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,2 artarak 45 milyar 188 milyon liradan 50 milyar 695 milyon liraya yükseldi.

FAİZ GELİRLERİNDE YÜZDE 47,7 ARTIŞ

Verilere göre, bankaların ocak-kasım döneminde elde ettiği toplam faiz geliri, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 47,7 arttı. Geçen yılın 11 ayında 223,2 milyar lira olan bankaların faiz geliri, bu yılın aynı döneminde 329,6 milyar liraya çıktı.

Bankalar yılın ocak-kasım döneminde kredilerden 255 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 51,5 milyar lirası tüketici kredilerinden, 10 milyar lirası kredi kartlarından, 33,2 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 160,3 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Bankaların takipteki alacaklardan alınan faiz aynı dönemde yüzde 274,3 artarak 1 milyar 67 milyon liradan 3 milyar 995 milyon liraya yükseldi.

FAİZ GELİRİ 132,1 MİLYAR, PERSONEL GİDERİ 25,3 MİLYAR TL

Bankaların net faiz geliri, kasım sonu itibarıyla 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 29,3 artarak 132,1 milyar liranın üzerini gördü.

BDDK verilerine göre, bankaların toplam faiz dışı giderleri kasım sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46,2 artarak 100 milyar lira olarak gerçekleşti.

Faiz dışı giderlerin yaklaşık 4'te biri personel giderlerinden oluştu. Söz konusu gider, kasım sonunda yüzde 13,9 artışla 22,2 milyar liradan 25,3 milyar liraya yükseldi.

Kasım sonu itibarıyla bankaların verdiği ücret ve komisyonların tutarı 10,5 milyar lira, diğer faiz dışı giderler de 28,1 milyar lira oldu.